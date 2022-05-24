إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة الثانية اليوم

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إنه لليوم الثاني على التوالي، سيتم اليوم الثلاثاء، إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022/ 2026- استكمالًا المرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفًا نقابيًا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

إعلان الطعون على أسماء المرشحين غدًا

وأشار الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن يتم غدا الأربعاء الطعون على أسماء المرشحين، منوها إلى أنه سيتم البت في الطعون الخميس 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو، على أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية، مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بتظلم على الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع الوزير على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، إعلان أسماء المرشحين تمهيدا لتقديم التظلمات من التصنيفات النقابية والتي تشملها المرحلة الثانية.