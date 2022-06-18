خسائر كبيرة لمالكي البيتكوين.. هبوط الأسعار أسبوعيا تصل لـ30.33%

سجلت أسعار العملة الرقمية «بيتكوين» انخفاضًا كبيرًا في الأسعار الخاصة بها، حيث انخفضت نحو 1,433 دولار منذ تداولات، أمس، حيث سجّلت أسعار البيتكوين مبلغ 19.416 دولار، بدلًا من 20.917 دولار.

وقال موقع investing، إنّ خسائر أكبر عملة رقمية وصلت إلى انخفاض بنحو 7.16%، ووصلت خسائر البيتكوين الأسبوعية لنسبة 30.33%.

القيمة السوقية للعملة انخفضت 389.33 مليار دولار

أضاف الموقع، أنّ القيمة السوقية للبيتكوين تراجعت 389.33 مليار دولار أمريكي، وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 885.90 مليار دولار، حيث فقد سوق العملات الرقمية خسائر قياسية للقيمة السوقية، ليفقد 1.1 تريليون دولار خلال الأيام الـ 77 الماضية، ويعد هذا الهبوط هو الأعنف في تاريخ العملات الرقمية.

ويستمر الانهيار في سوق العملات الرقمية في ظل تراجع السوق العالمية، وتراجع شهية المخاطرة، ويحتسب السوق الآن إمكانية دخول السوق في حالة ركود، مع رفع الفيدرالي الفائدة بقوة لمواجهة التضخم المرتفع، حيث رفع الفيدرالي الفائدة خلال الأسبوع الماضي بأعلى وتيرة منذ عام 1994.

توقعات بارتفاع سعر البيتكوين لأكثر من 20 ألف دولار

وقال مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إنه بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يكون سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي عند 20291.5 بحلول نهاية الربع الحالي من العام، حيث انخفضت أكبر العملات الرقمية بيتكوين قرب أدنى مستوياتها في عام ونصف تقريبًا وتحديدًا منذ نهاية ديسمبر 2020 الماضي، وجاء تراجع البتكوين بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسواق الأسهم يوم 10 يونيو.