حسرة لمالكي البيتكوين بعد انهيار سعرها 13%: وصلت لأدنى سعر منذ عام ونصف

قال مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إنه يتم تداول البيتكوين عند 25.395 دولار أمريكي يوم الاثنين 13 يونيو ، بانخفاض قيمته 3794.3 بنسبة 13% منذ جلسة التداول السابقة.

وأضاف المؤشر، أنه خلال الأسابيع الأربع الماضية فقدت البيتكوين 13.45%، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، انخفض سعره بنسبة 37.34%، وتتوقع المؤسسة أن يتم تسعير عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي عند 27،062.2 بحلول نهاية هذا الربع و 23،520.2 في عام واحد.

العملة الرقمية تهبط لأدنى مستوياتها في عام ونصف

وسقطت أكبر العملات الرقمية بيتكوين قرب أدنى مستوياتها في عام ونصف تقريبًا وتحديدًا منذ نهاية ديسمبر 2020 الماضي، وجاء تراجع البتكوين بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسواق الأسهم يوم 10 يونيو، حيث أنهى هذا الأسبوع بانخفاض ملحوظ - حيث فقد إس وبي 500 وناسداك 3% و3.5%٪ على التوالي.

وجاء الهبوط الحاد نتيجة لبيانات التضخم المرتفعة المفاجئة من الولايات المتحدة، والتي اتخذت منعطفًا نحو الأسوأ في تناقض صارخ مع التوقعات حيث سجلت 8.6% وهي الأعلى منذ ديسمبر 1981.

توقعات متشائمة حال استمرار موجة الهبوط

وقال خبير التشفير Daan Crypto Trades إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن القرارات المرتقبة بشأن رفع أسعار الفائدة استجابةً للتضخم تم إعدادها لتكون محور التركيز الرئيسي الأسبوع المقبل.

وأضاف في تقرير له بحسب موقع investing أن محضر اجتماع لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 15 يونيو، سيوفر أدلة حول كيف يخطط صانعو السياسة لأن يكونوا عدوانيين عندما يتعلق الأمر بوقف ارتفاع الأسعار.

ومنذ أيام توقع بيتر شيف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال سيناريو أكثر قتامة لأكبر العملات الرقمية بيتكوين في حال استمرت موجة الهبوط الحاصلة.

وأضاف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال: "إذا فشلت بيتكوين هناك عند مستويات 35 ألف دولار أعتقد أن 33 ألف دولار سيكون التحدي التالي".

وتابع بيتر شيف: "إذا فشل ذلك، فإن المحطة التالية هي 30 ألف دولار، وإذا فشل هذا المستوى سوف تنهار عملة البيتكوين إلى أقل من 10 آلاف دولار".

بيتكوين تنخفض 8% خلال أسبوع

بتكوين الآنفي غضون لك سقطت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في نحو عام ونصف لتتجاوز مستويات قاع ديسمبر 2020، حيث هبطت أدنى مستويات الـ 29 ألف و28 ألف دولار على التوالي.

تم مشاهدة بتكوين قرب مستويات 27.2 ألف دولار بينما تتداول الآن عند مستويات 27.4 ألف دولار بتراجع في حدود 7% وتبلغ القيمة السوقية أدنى مستوياتها منذ أكثر من 18 شهر عند مستويات 520 مليار دولار.

تنخفض بيتكوين في حدود 8% خلال أسبوع وبنسبة 10% خلال ثلاثين يومًا وبنسبة 31% خلال ستين يومًا بينما تتراجع بنسبة 43% منذ بداية العام.