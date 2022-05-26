البيتكوين تتداول أدنى 30 ألف دولار وسط تحذيرات «المركزي الأوروبي»

تتداول البيتكون في الوقت الحالي أدنى مستويات 30 ألف دولار، في محاولات للوصول لهذا المستوى، بعد أن كانت تتداول أعلاه في وقت مبكر من التعاملات، وسط تحذيرات من المركزي الأوروبي بشأن استمرار سوق العملات المشفرة في النمو بوتيرة سريعة.

وحذر البنك المركزي الأوروبي، من أن العملات المشفرة ستشكل خطرا على الاستقرار المالي، إذا استمر هذا القطاع الناشئ على نموه السريع، وعمقت الشركات المالية مشاركتها، وفقا لـ«بلومبرج».

وسجلت البيتكوين ارتفاعا بنحو 0.84% في الـ24 ساعة الأخيرة، إلى مستوى 29.782 ألف دولار.

تراجع سوق العملات المشفرة

وتراجعت سوق العملات المشفرة بشكل حاد هذا الشهر، بعد انهيار عملة terraUSD الرئيسية «المستقرة»، وأدى الانهيار إلى دعوات من كبار القادة الماليين في العالم من أجل تنظيم «سريع وشامل» للقطاع.

وتعد العملات المشفرة أحد الأصول المتخصصة التي يفضلها المستثمرون المتعطشون للمخاطر، وقفز حجم السوق خلال جائحة COVID-19، وجرى جذب المستثمرين المؤسسيين بشكل خاص من خلال الإدعاءات بأن البيتكوين تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم وتوفر عوائد عالية في مواجهة أسعار الفائدة المنخفضة.

ووصل قطاع التشفير إلى ذروته عند 2.9 تريليون دولار في نوفمبر الماضي، من أقل من 300 مليار دولار في بداية عام 2020، ومع ذلك تراجعت عملة البيتكوين منذ نوفمبر بأكثر من النصف، ما أدى إلى انخفاض قيمة سوق التشفير الإجمالي إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار.

تعريض رأس المال للخطر

وقال البنك المركزي الأوروبي، في مراجعته للاستقرار المالي نصف السنوي، إن تعرض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للعملات المشفرة على نطاق واسع يمكن أن يعرض رأس المال للخطر، ويلحق الضرر بثقة المستثمرين والإقراض والأسواق المالية.

وأشار البنك المركزي الأوروبي، إلى أن التداول عالي الاستدانة الذي توفره بورصات العملات المشفرة، أدى إلى اقتراض المستثمرين الأموال لشراء تعرض أكبر للعملات المشفرة ، ما أدى أيضًا إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي.