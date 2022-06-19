الأقصر تنهي استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة اليوم

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لمارثون امتحانات الثانوية العامة، وجرى تجهيز المقار الامتحانية واللجان والسرادقات ووضع الحواجز المرورية أمام اللجان وتوفير سيارات الإسعاف بالتنسيق مع مديرية الأمن، ووزارة الصحة.

6919 طالبًا بالأقصر يؤدون الامتحانات

ويؤدي غدًا الاثنين 20 يونيو، 6919 طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي على مستوى محافظة الأقصر الامتحانات لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية من خلال 21 لجنة على مستوى محافظة الأقصر، حيث تسلم أمس رؤساء اللجان المدارس التي تعُقد فيها الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، في تصريحات له، على تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج.

21 لجنة في 7 إدارات تعليمية

وتضم في إدارة إسنا التعليمية 7 لجان تستقبل 2350 طالب وطالبة وتستقبل 5 لجان بإدارة الأقصر التعليمية 1862طالبًا وطالبة وفي القرنة 3 لجان تستقبل 659 طالبًا وطالبة وفي مركز البياضية لجنة واحد تستقبل 272 طالبًا وطالبة بينما تستقبل لجنتين بمركز أرمنت 928 طالبًا وطالبة، وأيضا لجنتين بمركز الطود 607 طلاب وطالبات ولجنة بمركز الزينية تضم 241 طالب وطالبة بإجمالي 21 لجنة وعدد طلاب 9619 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموحًا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار «شوقي» إلى أن كتيب المفاهيم سيجري استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبًا السادة المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان، وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.