15 استراحة تستقبل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد.. 5 نجوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتي يبدأ غداً الاثنين، وتستمر حتى الخميس الموافق 21 من شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال توفير استراحات للمراقبين وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب الممتحنين.

15 استراحة جاهزة لاستقبال مراقبي الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور جمال حسن، اليوم الأحد، في بيان صحفي له، الانتهاء من تجهيز 15 استراحة موزعة على خمس إدارات تعليمية بالمحافظة للمراقبين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية شكلت لجنة لمتابعة مدى جاهزية لجان الثانوية العامة، وكذلك الاستراحات والتي تتضمن 6 لجان بإدارة الخارجة التعليمية، و4 لجان بإدارة الداخلة، ولجنتين بإدارة بلاط، ولجنتين بإدارة الفرافرة، ولجنة واحدة بإدارة باريس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية أنهت جاهزية اللجان من حيث الاثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية، ووجهت مشرفي الاستراحات بضرورة تذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري، وذلك تنفيذًا للتعليمات الوزارية، وتطبيقا لتكليفات والدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة توفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات للمراقبين والتي تليق بالمكانة العريقة للمعلم.

غرف عمليات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وذلك للتعامل بشكل سريع وعاجل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة ، يمكن أن تحدث أثناء تأدية الامتحان وضمان انتظام سير الامتحانات، مؤكدًا أن محافظ الإقليم كلف رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.