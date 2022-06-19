فرصة للعمل «تربي ومساعد تربي» بالجيزة.. مرتب شهري والتقديم حتى آخر يونيو

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن التقدم لوظيفة «تربي» بمرتب شهري 3200 جنيه شهريًا ومساعد تربي بمرتب 2800 جنيه، ما زال متاحًا، حسب إعلان المحافظة عن فتح باب التقدم لمسابقة شغل مهنه تربي ومساعد تربي وفقًا لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.

شروط شغل مهنه تربي ومساعدة وفقًا لقانون الجبانات رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ ولائحته التنفيذية

واعلنت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن فتح باب التقدم لمسابقة شغل مهنه تربي ومساعد تربي وفقًا لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 التنفيذية بالشروط الاتية:

- مصرى الجنسية

- مقيم إقامة دائمة بمحافظة الجيزة

- يجيد القراءة والكتابة

- بالغ سن الرشد

- ملم بالإحكام الدينية

- حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف

- إثبات لياقته الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

الأوراق المطلوبة للتقدم لشغل وظيفة تربي ومساعد تربي

وطالبت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المتقدمين لشغل مهنه تربي ومساعد تربي وفقًا لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 التنفيذية التقدم بطلب مرفق بة الأوراق الآتية:

- صورة بطاقة المتقدم سارية.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهه لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- في حال اجتياز الاختبار تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.

موعد تقديم الطلبات

وأكدت محافظة الجيزة عن فتح باب التقدم لمسابقة شغل مهنه تربي ومساعد تربي أن استلام الطلب والزوراق المرفقة به سيكون في مقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات، الكائن مقره سوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات 6 أكتوبر وذلك لمدة 15 يومًا بدأت من يوم 15 من شهر يونيو الجاري 2022 وحتي يوم 30 من نفس الشهر.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم إعلان أسماء الناجحين علي الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ولن يلتفت لزى طلبات تقدم بعد الموعد المحدد في هذا الشأن.