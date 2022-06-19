نقيب التمريض: أكاديميات التدريس الوهمية كارثة وتسيء لسمعة المهنة

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن الكيانات الوهمية التي ظهرت مؤخرا، والتي أعلنت عن نفسها لتدريس التمريض تعتبر كارثة كبيرة تواجه المجتمع المصري وتعرض صحة المواطن لخطر، وتتسبب في كوارث طبية بعد ذلك.

انتشار كبير لمراكز تدريب التمريض بدون أي شروط ومواصفات

وأضافت نقيب عام التمريض في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، على قناة «تن»، أن هناك انتشارا كبيرا لمراكز تدريب التمريض بدون تطبيق أي شروط ومواصفات أو رقابة وقد تكون تحت إدارة غير المختصين، فتعطي وعودا كاذبة بمنح الطلاب الدارسين بها تصاريح مزاولة المهنة.

أشارت محمود إلى أن هذا الأمر منتشر في مجالات عملية كثيرة ومن بينها التمريض، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إغلاق تلك الكيانات الوهمية إلا أنها ما زالت موجودة، وتلقى إقبالا من المواطنين.

الكيانات الوهمية تتسبب في تدني مستوى الخدمة التمريضية في مصر

وأوضحت نقيب عام التمريض، في مداخلتها مع الإعلاميين كريم حاتم وياسمين سيف، أن الكيانات الوهمية تتسبب في تدني مستوى الخدمة التمريضية في مصر والإساءة لسمعة المهنة، خاصة أن هناك مجاهرة وجرأة في الإعلان عن نفسها بالنصب على الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتعليق البوسترات بالشوارع ومحطات المترو.