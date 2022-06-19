تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف في المحلة الكبرى من «الشباب والرياضة»

كشفت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن ملتقى التوظيف بمركز شباب مدينة المحلة لشركات القطاع الخاص والتي توفر للشباب إمكانية البحث عن وظائف من خلال جمع أكبر عدد من الشركات المختلفة الأحد المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.

وأوضحت «الشباب والرياضة» بشأن الوظائف أن اللجنة المنظمة للملتقى ستمكن الباحث عن الوظيفة من لقاء مسؤول التوظيف في كل شركة، فضلا عن إمكانية التقدم على أكثر من وظيفة داخل أكثر من شركة فى نفس اليوم، وللتسجيل من هنـــا.

وظائف الشباب والرياضة

ومن جهتها أعلنت الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظائف شركة TPS - Talent Pool Solutions

وتتطلب الشركة وظائف للعمل في القاهرة والجيزة والإسكندرية كـ أخصائي تعاقدات، مندوب مبيعات خارجية، ومندوب تسليم وتحصيل، بشروط منها أن يكون حاصلا على مؤهل عال لوظيفة أخصائي تعاقدات، مؤهل متوسط لوظيفة مندوب مبيعات خارجية - مندوب تسليم وتحصيل، الحد الأقصى للسن 35 سنة.

وعن الرواتب فمن المقرر أن يتقاضى أخصائي تعاقدات 4000 أساسي + 4000 عمولة + بدل مواصلات، أما مندوب مبيعات خارجية 2500 أساسي + عمولات، وأخيرا يتم التقدم للوظيفة بملء الاستمارة من هنـــا، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنــا.

وظائف شركه Tie shop

وتتطلب الشركة موظف مبيعات داخل الفروع على أن يتم التقديم على عنوان قطعه 9492 ش هدى شعرواي متفرع من ش كريم بنونة، من ش 9 - المقطم، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، شرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، الحد الأقصى للسن 28 سنة، وأخيرا للتقديم يرجى ملء الاستمارة أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة.