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محمود مسلم

«مياه أسيوط» تعلن أسماء الناجحين في الاختبار التحريري بــ3 وظائف

تلقي التظلمات خلال 6 أيام اعتبارا من اليوم السبت

كتب:

سويفي رشدي
10:39 ص | السبت 18 يونيو 2022
اللواء هشام درة رئيس جلس ادارة شركة مياه الشرب باسيوط

اللواء هشام درة رئيس جلس ادارة شركة مياه الشرب باسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أسماء الناجحين في الاختبار التحريري للذين تنطبق عليهم الشروط في وظائف (مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة)، وذلك بالمسابقة رقم (4) لسنة 2021 التي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.

تلقى التظلمات خلال 6 أيام

وأكد اللواء هشام  درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه الوظائف تأتي ضمن خطة الشركة للارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

ومن جانبه، قال اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إنه سوف يتم تلقى التظلمات خلال ستة أيام اعتباراً من اليوم السبت حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يونيو الجاري، وذلك بقطاع الموارد البشرية بديوان 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.

سداد 200 جنيه للمتظلم

وأشار إلى أنه على المتظلم سداد 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية؛ على أن يتم إضافة أسماء المقبول تظلمهم ضمن كشوف المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية، موضحا أنه لمعرفة نتيجة الاختبار يجب الضغط على هذا الرابط https://ascww.ascww.org/result-Of-compitaion.

تشكيل غرفة عمليات للمتابعة

وأوضح أنه يجب تشكيل غرفة عمليات للتواصل عبر مختلف قنوات التواصل من خط الساخن «125» من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم «01280733990»، أو على رقم «01285000125»، وتطبيق «واتس آب» على الرقم «01206179891»، أو الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/، وموبيل أبليكيشن، وبرامج الـ«CMS» لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.

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بقلم سويفي رشدي