اليوم.. بدء إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا اليوم، إجراء المرحلة الأولى من الاختبار التحريري للمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لسنة 2021 للمتقدمين لشغل وظائف «مهندس - فني تشغيل - كاتب ومدخل بيانات - قارئ ومحصل - حرفي تشغيل - لحام - كهربائي - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة»، وذلك حتى يوم السبت المقبل الموافق 25 يونيو.

مقر عقد الاختبار التحريري للمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لسنة 2021

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك أنه تقرر إجراء المرحلة الأولى من الاختبار التحريري للمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لسنة 2021 اليوم بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا الكائن بقنا «المساكن» أمام مكتب العمل طبقا للجدول والكشوف المرفقة.

الأوراق المطلوبة من المتقدمين للاختبار التحريرية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه يجب على المتقدمين للاختبار التحريري الحضور في الموعد والمكان المحدد له قرين اسمه مع إحضار الآتي:

- أصل البطاقة الشخصية.

- أصل شهادة التجنيد.

- أصل شهادة المؤهل.

- أصل الرخصة للسائقين.

- إيصال توريد بمبلغ 50 جنيهًا يتمّ سدادها بأقرب فرع من فروع الشركة أو الديوان العام أو القطاع التجاري عن طريق الفيزا كارت.

إحضار آلة حاسبة للوظائف الهندسية فقط لاستخدامها خلال الاختبار

وأشارت إلى أنَّه سيتمّ منع دخول أي متقدم للاختبار ما لم يكن معه إثبات شخصية مع التوقيع بكشف الحضور قبل دخول قاعة الاختبار، ولا يسمح بدخول أي مراجع أو مذكرات بقاعة الاختبار، مع تأكيد إحضار آلة حاسبة للوظائف الهندسية فقط لاستخدامها خلال الاختبار.