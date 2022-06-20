حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، إذ نصحت بضرورة التروي والحذر اليوم، نظرا لوجود القمر في وضع معاكس بمحور البرج، مما يسبب الكثير من الإرباك والضغوط والاستفزاز والتعرض للمنافسة مع المحطين بك على الصعيد المهني.

وأوضحت أن الأفلاك تنصحك بالتزام الحكمة والهدوء، فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك، الفرص المتاحة لتحقيق النجاح، كما يجب التزام الصبر وأن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

حظك اليوم برج الجوزار مهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج، عن توقعاته الخاصة بمولود برج الجوزاء، بالتنبية عليه بضرورة الحذر والابتعاد عن الاستفزاز، نظرا لأن القمر مازال موجودا في وضع معاكس، وهذا قد يسبب لك الكثير من المنافسة والمواقف ستفزازية اليوم، كما تتعرض للكثير من الارتباك، مما يمثل عامل ضغط شديد عليك، لهذا لا تدع الشك والغضب الذي قد تتعرض لهم اليوم مولود الجوزاء يضيعان منك الفرص المتاحة لتحقيق النجاح على الصعيد المهني، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

الأفلاك مازلت تنصحك بالصبر والهدوء اليوم مولود برج الجوزاء، نظرا لاستمرار وجود القمر بشكل معاكس كثير فى محور برجك، لهذا تطالبك عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج، بضرورة التصرف بلطف ولباقة وحكمةمع شريك حياتك او من تحب، وأن تكون أقل انفعالا في حوارتك معه اليوم، أو مع الأصدقاء المقربين في محيطك الاجتماعي، إذا تأخرت مطالبك، وأن تحسن التصرف معهم، حتى لا تتعرض لأي خسائر.