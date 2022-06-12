حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تعيش الأبراج الهوائية فترة من التخبط خلال تلك الفترة وهو ما كشفته خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، وفق حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء، الذي يعرف بأنه سريع التكيف مع أي ظروف طارئة ومحيطة به.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الجوزاء، يحمل بداخله شخصية مزدوجة متقلبة المزاج، لهذا تجد كثيرًا أن حالته المزاجية هي المسيطرة على تصرفاته وقراراته، كما يكره مولود هذا البرج الروتين ويحب التغيير بشكل مستمر، ومرن في تصرفاته، كما أنه محب للحياة الاجتماعية الواسعة، وأيضًا لبق وجذاب ومحب للقراءة وواسع الثقافة، على جميع المستويات.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الأحد 12 يونيو، استمرارا لسلسلة الأخبار المتعلقة بالفلك والتي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

مهنيا واجتماعيا تخبرك خبيرة الأبراج أن اليوم الأحد الوضع الفلكي ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

أما عاطفيا وصحيا فحظك اليوم يخبرك بأن القمر وأورانوس متنافران في منزل الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتجنب الفخر بنفسك، ولهذا يجب أن تكن حذر عزيزي مولود برج الجوزاء حتى لا تخسر كثيرًا.