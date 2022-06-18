حظك اليوم برج الجوزاء السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم السبت على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء الذي دائما ما تجده وسط التجمعات هادئ الطباع فهو شخص يقدس الاستقلالية في كافة أمور حياته، فتجد الأعزب من مواليد هذا البرج لا يبوح بأسراره وإنما يفضل الاحتفاظ بها حتى عن المقربين منه.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الجوزاء صاحب شخصية حادة الذكاء ولديه روح مرحة متفائلة دومًا، ومن بين مشاهير هذا البرج كل من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، والنجم المصري والدولي محمد صلاح، بالإضافة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

اليوم السبت 18 يونيو الجاري، يستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين العائلي والعاطفي وكذلك العملي والمهني وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، فإن حظك اليوم والوضع الفلكي على الصعيد العاطفي يحمل أخبارًا سارة إذ أن هناك تناغم بين الشمس والقمر يمنحك اليوم روح تفاؤل وتشعر بالسعادة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وأوضحت عبير فؤاد، أن القمر لليوم الثاني في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.