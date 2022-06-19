حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

التناقض في الحال المزاجية لأصحاب برج الجوزاء، يراها البعض بأنه تغير يمنع وجود حالة الملل، فيما يري البعض الآخر أن هذا تناقض لا يمكن تحمله، ومع ذلك فأنه محبوب يسعي الكثيرين إلى اكتساب صداقته.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الجوزاء المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجوزاء اليوم، يكون القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت، وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج اليوم لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.

مشاهير برج الجوزاء

الاهتمام بتطوير مهاراته العملية هي الأولوية لمواليد برج الجواء فهم من الشخصيات التي تجد متعة في تحدي الصعب والتغلب عليها، ومن أبرز مشاهير ها البرج الفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.