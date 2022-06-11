حظك اليوم برج الجوزاء السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء الذي عاني الفترة الماضية من فتر تخبط على كافة المستويات، الا أنه بفضل قدرته على التكييف مع شتى المواقف استطاع تجاوز ذلك حيث إنه يتميز بقدرته العالية على تجربة كل شيء جديد، فهو يحب المغامرات والتجربة الجديدة.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الجوزاء يملك القدرة الكبيرة على المرونة التي تسمح بالسير مع التيار كيفما كان، فهو يحمل أفكارا متميزة في حياته، فضلا عن أن هذا المولود يتسم بالذكاء الشديد، وقد يرجع ذلك إلى أنه فضولي بدرجة كبيرة، كما أنه يتسم بالمرح الكبير، فهو يحب الضحك ويمتلك حسا عاليا من الفكاهة يجعل كل من حوله يشعروا بالسعادة في وجوده فهو قادر على خلق جو من المتعة بشكل سريع.

وتقدم الوطن خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم السبت 11 يونيو، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل مما يمنحك حماس وطاقة ونشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يتواجد الشمس في برجك مما يمنحك دعما وجاذبية ودفئا وقدرة على اجتذاب الجميع وخاصة الجنس الآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.