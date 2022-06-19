اعرف متى تتوجه للطبيب النفسي؟.. «إنفوجراف»

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن المرض النفسي له مجموعة من الأعراض الظاهرية، لذا ننصح أي إنسان أن عندما تنتابه مجتمعة أو جزء كبير منها لا بد أن يلجأ للطبيب النفسي فور ظهورها، ومن أبرز هذه الأعراض هي الشعور بالملل والعزلة الاجتماعية، والانسحاب الاجتماعي، والشعور بالحزن والكآبة، والإفراط في استرجاع ذكريات الماضي، المعاناة من ضعف القدرة على التركيز والتركيز المشوش.

أبرز أعراض الاكتئاب

وأضاف استشاري الصحة النفسية، لـ«الوطن»، أن من أعراض الاكتئاب هو أن الشخص ينتابه أعراض النوم غير المستقر والمتقطع، ومعاناة من فرط الشهية العصبي، الإيهام ببعض الهلاوس السمعية والبصرية، وأحيانًا يكون سريع الاستثارة من الغضب، ودائمًا ما يكون الشخص الذي يعاني من الاكتئاب عنده تغيير حاد وقوي في الحالة المزاجية ما بين الحزن والسعادة، بجانب متلازمة القلق وأعراض الفوبيا سواء من المستقبل أو المجهول، والعزوف عن المشاركات الاجتماعية.

درجات الاكتئاب

ويذكر أن هناك درجات عديدة في الاكتئاب، وهي الاكتئاب المتوسط والاكتئاب الشديد، وفيهما تشاؤم أكثر مع عدم الإقبال على الحياة، والشعور بسوداوية أكثر، وهو ما يحتاج في هذه الحالة إلى تدخل وعلاج مباشر من طبيب نفسي حتى لا تتفاقم الأمور لدى المريض أو الشخص الذي يعاني من تلك الأعراض، وأيضاً لا يزيد عنده الاكتئاب بشكل سلبي يؤذيه أو يؤذي حياته.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان للاستشارات النفسية

ونشرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، توفر خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والطب النفسي في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وتحديداً في 21 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان، ويمكن أيضا لمن يريد أن يعرف معلومات أكثر عن الخدمات التي تقدمها من خلال الاتصال بالخط الساخن للاستشارات النفسية 16328.