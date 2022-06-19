حظك اليوم برج الحمل الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يبحث بعض مواليد برج الحمل بشكل يومي حظك اليوم، على كافة الأصعدة، فهو من الشخصيات العنيدة التي تعشق تحمل التحديات، ويحاول معرفة ما ستسفر عنه المستقبل حتى يمكنه الاستعداد لكل ما سيأتي.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحمل اليوم، يطالبك الفلك بالتروي وبتنظيم جهودك، وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة ويفيدك أن تحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

مشاهير برج الحمل

مواليد برج الحمل من الشخصيات التي تتحمل من الصعاب والأزمات بقدرته على التفكير خارج الصندوق، لذلك يستطيع الوصول إلي أعلى المناصب والامكانيات، ومن أبرز نجوم هذا البرج الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.