حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة على الأشخاص المقربين منه بشكل كبير، كما أنه لا يسمح لأحد الاقتراب منهم على الإطلاق، ويتميز بأنه يحب الصراحة بشكل كبير، ولا يحب المجاملات على الإطلاق، ولديه شخصية قوية وقيادية أيضًا، ويسعى دائمًا إلى الوصول للمناصب العليا، وذلك لأنه لديه شخصية قيادية.

ويحرص مولود برج العقرب دائما على التواصل مع الاشخاص المقربين منه، ويحب الحديث معهم لفترات طويلة، كما أنه يحب التعرف على أشخاص جديدة، نظرًا لأنه لديه شخصية اجتماعية، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب برج العقرب أنه لديه شخصية متسطة، يحب السيطرة على الأشخاص المحيطين به وقيادتهم أيضا، ولا يعطيهم الفرصة في التعبير عن آراءهم، وكنه يفرض آراءه عليهم ويقوم بتنفيذ ما يرغب به دون مراعاة ما يرغب به الآخرون.