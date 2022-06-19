حظك اليوم برج السرطان الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان شخص طيب القلب ومع ذلك ذكي جدا يمكنه اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، لكنه يعاني من الاكتئاب والحزن عندما ترتفع توقعاته ولا يجد ما يريد، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته ويحاول مرة أخرى.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج السرطان المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، يكون القمر في منزل الحظ مما يمنحك وقتا مناسبا للتخطيط أو للتطور وتتمتع اليوم بذهن صاف.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج اليوم، تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تقربك ممن تحب.

مشاهير برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بالذكاء الشديد وقدرته على التأقلم مع المواقف المختلفة، لذلك ينجح في الوصول إلي أعلي المناصب في المجالات المختلفة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.