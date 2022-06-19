13 مستندا للحصول على قرض تمويل الحضانات من بنك ناصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تسهيل استخراج تصاريح الحضانات بالتعاون مع الوزارات المعنية؛ لتسهيل مهمة استخراج التراخيص وحصر الحضانات، لافتة في تقرير لها إلى أنّ النماء في مرحلة الطفولة المبكرة يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات.

وأكدت وزارة التضامن التعاون مع الجمعيات الأهلية، والمحافظين لزيادة عدد الحضانات، ورفع كفاءة بعض الحضانات المتهالكة.

بدء التمويل من 20 ألفا وحتى مليون جنيه

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، أنه يتم إتاحة تمويل إنشاء الحضانات أو تجديدها وكذلك توفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحله ما قبل المدرسة، وفق معايير الجودة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم استهداف الفئة العمرية من 21 عاما إلى 60 عامًا، بقيمة تتراوح ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الحضانات

وأشار البنك على الموقع الرسمي إلى أنّ المستندات المطلوبة للحصول على قرض تمويل الحضانة، تتمثل فيما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لكل من العميل والضامن.

- صورة شهادة المؤهل للعميل.

- صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 أشهر بعدم صدور أحكام جنائية.

- طلب الحصول على قرض «حضانتي».

- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والحضانة في حالة الحضانات القائمة.

- تقديم عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطى مدة القرض موثق من الشهر العقاري.

- دراسة جدوى استرشادية للمشروع.

- إقرار بأن العميل ليس من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

- عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسئول من الزملاء بفروع البنك الاستعلام الائتماني I-SCORE للعميل والضامن على ألا يقل التقييم الائتماني عن جيد.

- تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص.

- تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة الفرع التوقيع على شيكات بنكية بقيمة الأقساط ويتم الإعفاء من هذا البند حال توفر ضامن موظف حكومي أو معاش أو بضمان أوعية ادخارية أو باستثناء من اللجنة المركزية للائتمان.