افتتاح قسم الحضانات الجديد بمستشفى القنايات بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الأربعاء، قسم الحضانات الجديد بمستشفى القنايات المركزي، وذلك بعد تطويره وتوسعته وتجهيزه خلال الأيام الماضية، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

افتتاح أعمال التطوير بمستشفى الزقازيق العام

جاء ذلك في حضور المهندس ماجي وديع رئيس مجلس مدينة القنايات، والمقدم أحمد رمضان مأمور قسم شرطة القنايات، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، ويوسف نجيدة ممثل المجتمع المدني والمتبرع لدعم قسم الحضانات، وبعد أقل من 10 أيام منذ افتتاح أعمال التطوير بمستشفي الزقازيق العام، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه.

وبدأ الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي لأعمال التطوير التي تمت بالمستشفي، مدعمة بصور قبل وبعد لأعمال التطوير على مدار العامين الماضي والجاري، وأشار وكيل وزارة الصحة بأن قسم الجديد يسع لـ30 حضانة، بدلاً من 16 حضانة بالقسم القديم، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذا يأتي ضمن خطة المديرية لاستكمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الطبية بمستشفى القنايات المركزي، مضيفاً أن المستشفى شهدت طفرة غير مسبوقة خلال العام الماضي من حيث تطوير الأقسام الطبية بها، والتي بلغت تكلفتها التقديرية 13.3 مليون جنيه، شملت قسم العناية المركزة للأطفال، بقوة 10 أسرة، بتكلفة 5 مليون جنيه، وقسم الغسيل الكلوي، بسعة 35 ماكينة، بتكلفة 3 مليون جنيه، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، بتكلفة 2 مليون جنيه، بسعة 13سرير، مع تجديد واجهة المستشفي، بتكلفة 2 مليون جنيه، ودعم المديرية للمستشفي بمولد كهربائي، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، بسعة 330 كيلوات، ليتحمل الجهد الزائد بعد أعمال التطوير الجديدة في حال انقطاع الكهرباء.