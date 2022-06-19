سامي عبد الراضي: العلمين الجديدة بوابة مصر الغربية للسياحة والاستثمار

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة مستمرة للعلمين الجديدة التي تعد بوابة غربية لمصر؛ سبب الحصول على النتائج السريعة، موضحًا أنها موقع جاذب دائمًا للسياحة والاستثمار، وبها كل الروئ التي تتناسب مع التطور الحالي والمقبل، لافتًا إلى أنها من الجيل الرابع التي تم بدء العمل بها منذ 4 سنوات، واصفًا إياها بالمدينة المتكاملة، إذ تتضمن مقر للحكومة وجامعات ومدارس ومراكز حكومية وأبراج مرتفعة وممشى ومكان ترفيهي وجراج يتسع لحوالي 3 آلاف سيارة وحدائق.

رغبة القيادة السياسية في تطوير التعليم لرفعة الوطن

وأضاف «عبد الراضي» في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه ما زالت أجواء الرعب تسيطر على البيوت المصرية بسبب الثانوية العامة، لافتًا إلى أن التغيير الحالي مهم جدًا، وأن هناك محاولات مستمرة من وزير التعليم طارق شوقي، لإنتزاع حالة الخوف المسيطرة على الأهالي والطلاب، من خلال طمأنة الطلاب بأن الإمتحانات سهلة ويسيرة.

وأشار مدير تحرير الوطن، إلى أنه منذ عام 2000 وحتى قبل عامين، كان حصول طلاب الثانوية العامة على مجاميع 103% وأكثر يتصدر المشهد، وهو ما ترتب عليه من وقوع الظلم على بعض الطلاب الذين حرمتهم درجات قليلة من الالتحاق بالكليات التي يرغبونها، مثل طالبة المنيا مريم التي حصلت على صفر بالثانوية العامة وما لبثت العام التالي أن دخلت كلية الصيدلة وتفوقت بها، مشيدًا بالتصحيح الإلكتروني الذي لا يتضمن أي أخطاء.

واشار إلى وجود إصرار من القيادة السياسية لاستمرار الدكتور طارق شوقي لاستكمال التحول في التعليم من الحفظ إلى الفهم، والذي سيفيد الوطن بالمستقبل، وأن يكون التعليم خطوة للنجاح وليس إعتماد الطلاب على نجاحهم من خلال الخبرات المكتسبة بعد إنتهاء العملية التعليمية دون أن تكون هناك إضافة لهم من خلالها.

علاقات متميزة بين مصر والبحرين على مر التاريخ

ولفت «عبد الراضي»، إلى أن العلاقات المصرية البحرينية متميزة على مدار التاريخ، منذ عام 1955، منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن، لافتًا إلى زيارة الرئيس السيسي للبحرين حوالي 4 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، لاستعادة دور مصر مرة أخرى.

وتابع مدير تحرير الوطن، أن مساندة مصر للبحرين مستمرة منذ إستقلالها عام 1971، وكانت أول سفارة بالبحرين لمصر، مشيرًا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي أقرت بثورة 30 يونيو، ولفت إلى أهمية الزيارة قبل قمة التعاون الخليجي، والتي ستشارك بها إضافة لدول التعاون الخليجي مصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن التعاون الإقتصادي من أهم الموضوعات المطروحة حيث أن الإستثمارات بين البلدين مستمرة من 40 عامًا وحتى الآن.

عبد الراضي: لابد من مساندة الإعلام والدراما للوعي بقضايا مجتمعية

وأشاد «عبد الراضي»، بالمسابقة المطروحة من قبل وزارة التضامن للتوعية بمخاطر زواج الأطفال، لافتًا إلى ضرورة مساندة الإعلام والسينما والدراما ورجال الدين، لهذه القضايا المهمة مثل ختان البنات وزواج القاصرات، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون ليكون رادعًا للأبوين الذين يقدمون على هذه الخطوة.