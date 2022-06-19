مصدر بالتعليم يكشف شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحان مادة التربية الدينية الثانوية العامة لن تتطلب تسميع سور قرآنية، لأنها عبارة عن اختيار من متعدد وليس بها أجزاء مقالية تستدعي من الطالب أن يجيب عليها بالكتابة.

تكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسئلة الخاصة بمادة التربية الدينية، ستتراوح بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، في أجزاء بسيطة، وأن البقاي عبارة عن أسئلة تقيس الحفظ بحكم محتوى المادة نفسها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع، غدا الاثنين، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت الوزارة تسجيل كود الامتحان المدون بكراسة الأسئلة علي ورقة «البابل شيت».

707 آلاف و992 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022

ويؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

كما سيؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء، بعد غد الثلاثاء، وستتضمن كراسة أسئلة مادة الإحصاء، ورقة مفاهيم للقوانين التي سيحتاجها الطالب للإجابة على الأسئلة، يبدأ جدول امتجان الثانوية العامة، غدا بالمواد غير المضافة وينتهي لخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.