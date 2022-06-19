190 لجنة تستقبل 88 ألف طالب لأداء امتحانات الثانوية العامة بالجيزة غدا

واصلت محافظة الجيزة جهود رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، من رفع للإشغالات والباعة الجائلين، وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق غدا الاثنين 20 يونيو، على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 26 يونيو الجاري وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث سيؤديها 78777 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

16 مركز توزيع أسئلة

وأوضح «راشد» تجهيز 190 لجنة أساسية علي مستوى المحافظة و16 مركز توزيع للأسئلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية، بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل، وذلك بصفة يومية، والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.

الإقامة المناسبة للمراقبين

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تجهيز 61 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج، وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.