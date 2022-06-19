إحالة أوراق شاب وحماته وعامل إلى المفتي.. «قتلوا الزوج ومزقوا جثته»

أسدلت محكمة جنايات شبرا الستار علي واقعة قتل زوجة لزوجها بمعاونة زوج ابنتها وعامل آخر في قليوب، انتقاما منه لسوء معاملته لها ولباقي المتهمين الذين يعملون معه، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراقهم للمفتي لاستطلاع الراي في إعدامهم، وحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بإحالة أوراق ربة منزل وعامل ونجار مسلح

امر إحالة المتهمين

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين «زينب ح إ»، 45 سنة، ربة منزل، و«فرج ش ش»، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و«أ ز ف»، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه «أيمن ب ر»، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم علي أن تقوم المتهمة الأولى بدس مادة بشرائه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وقد أعدوا سلاحا أبيض «سكين».

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغشاه النعاس ودلفوا لمسكنه وكبلاه حال ثباته، وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا، وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل مقتل زوج قليوب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا يفيد مقتل «أيمن ب ر»، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الامن ورجال البحث الجنائى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة «زينب ح إ«، وشهرتها «أمال»، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كلا من زوج ابنتها «فرج ش ش»، وشهرته «أحمد»، 25 سنة، يعمل طرف المجنى عليه، وكذلك «أرميا ز ف»، 21 سنة، نجار مسلح، ويعمل طرف المجني عليه وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الأخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.