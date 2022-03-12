وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اليوم، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، وتوجها لافتتاح «معرض زهور الربيع»، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية.

ويعد معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية من أقدم معارض الزهور في مصر، وتحرص وزارة الموارد المائية والري على تنظيمه في موعده خلال شهر مارس من كل عام، ويعتمد المعرض على زهرة بذره السناريا التي تعد من البذور النادرة، وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية، وتحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية.

أنواع النباتات في معرض زهور الربيع

ويشتمل المعرض على أنواع كثيرة من النباتات مثل الجارونيا وزهور القطف والأشجار والحوليات والصبارات بأنواعها والأشجار الخشبية وأشجار نخيل الزينة بأنواعها المتعددة، بالإضافة لشجرة المورينجا التى جرى إضافتها حديثا، وشتلات شجره التين البنغالي التي تعد أقدم الأشجار الموجودة بالقناطر الخيرية، وشتلات النخيل البلدي.

يذكر أن جميع الشتلات والنباتات والأشجار الموجودة بالمعرض، هي من إنتاج مشاتل وصوب الوزارة بالقناطر الخيرية المقامة على مساحة 20 فدانا، تنتج كافة الأشجار والنباتات التي تستخدم في أعمال تطوير الحدائق، كما تلبي طلبات الجمهور من منافذ البيع التابعة لها، ويتم إدارة وتشغيل هذه المشاتل والصوب ذاتيا بأيدي المهندسين والعاملين ومعدات وزارة الموارد المائية والري.

تعاون مثمر بين مصر وجنوب السودان

وأكد «عبد العاطى» أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، إذ أنشأت الوزارة 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في العاصمة جوبا، وتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

كذلك إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال التي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

إنشاء 7 محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية

وساهمت وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه الذي يقوم حالياً بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد، كما يجرى حالياً إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابورى وكابو وأمادى والرجاف والرجاف غرب وموجرى وجبل لادو بدولة جنوب السودان.

وسبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، كما شهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تطهير المجارى المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.