إخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار الظاهر: «حالته متردية منذ 20 عاما»

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، وحي الوايلي، استمرار إخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار الظاهر الذي انهار فجر الجمعة الماضية، لحين انتهاء أعمال اللجنة الهندسية من تحديد مصير تلك العقارات وحالة التصدعات التى لحقت ببعض الحوائط.

اخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار الظاهر

وقال مصدر مسؤول بحي الوايلي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يتم اخلاء السكان بجوار عقار الظاهر المنهار، بشكل مؤقت لحين البت فى الأمر، إما بإجراء ترميم وإعادة الأسر الى العقارات أو إزالة تلك العقارات، ومن المرجح ترميم تلك العقارات بشكل مبدئى.

وفي وقت سابق، كشف تقرير المعاينة الصادر فى سبتمبر 1992، عن أن عقار رقم 1 بحارة حسين شاهين بمنطقة الظاهر بنطاق حي الوايلى، مكون من طابق أرضي و4 أدوار علوية ودور خامس «ردود» وبنظام الحوائط الحاملة وتلاحظ هبوط شديد بالأرضيات وكسور بدرج السلم وشروخ عرضية بأعلى الأعتاب وفواصل بين الأسقف والحوائط.

ووفقا للتقرير فأن اللجنة الهندسية أوصت بضرورة تنكيس العقار بشكل شامل ويجب تنفيذ ذلك على الفور مما يستوجب عمل الصلبات والتحفظات اللازمة، وجرى تحرير محاضر بشأن حالة العقار ومطالبة المالك بإجراء أعمال التنكيس.

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وفى سياق متصل، أوصت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1282 لسنة 2022 إدارى الظاهر بشأن العقار المنهار بـ8 إجراءات منها تشكل لجنة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في القاهرة، للانتقال لإجراء المعاينة على العقار المكنوب وبيان طبيعته والحالة التى آل إليها عقب سقوطه وحالة العقارات المجاورة وإذا كانت بها تصدعات أو شروخ واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك واخطار النيابة بما يتم فى ضوء المادة 90 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الاستعلام عن قرار إدراج العقار ضمن العقارات ذات الطراز المعماري وتاريخ صدوره والاجراءات التى اتخذتها الجهة المنوطة.

لجنة الطراز المعماري تبحث حالة عقار الظاهر

كما طلبت النيابة أحد المهندسين المختصين بلجنة الطراز المعماري بمحافظة القاهرة لسؤاله بشأن الاجراءات المتبعه نحو إدراج العقارات المختلفة كطراز معماري والإجراءات المتخذة نحو تنكيس تلك العقارات فى حالة كانت حالتها غير ملائمة للمعيشة.

كما يتم الاستعلام من حي الوايلي عن طبيعة الإجراءات التى تم اتخاذها نحو العقار وقت إدراجه كعقار من ضمن العقارات التى تندرج كطراز معماري، كما تطلب النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروف ملابساتها لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء سقوط العقار من عدمه.