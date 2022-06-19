«الدفاع» الروسية: مقتل 100 جندي أوكراني في استهداف قطار متجه إلى دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 100 جندي أوكراني باستهداف قطار متجه إلى دونباس، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، وفقًا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، قيام موسكو بشن عملية عسكرية في أوكرانيا؛ بهدف حماية المدنيين من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

بوتين وحده هو من يحدد الإطار الزمني للعملية العسكرية

ولم تحدد موسكو إطارًا زمنيًا للعملية العسكرية، إذ سبق وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الروسي وحده هو من يحدد الإطار الزمني للعملية العسكرية، ليخرج بعدها «بوتين» معلنًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تنتهي إلا بعد تحقيق الهدف منها.