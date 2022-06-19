ضبط شخصين في واقعة خطف حقيبة سيدة بأسيوط والبحث عن الثالث

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان في ضبط المدعو «عبد الله .ن.ش» والمدعو «أحمد .ع ش. م»، وكلاهما مقيمان بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بعد أن خطفا حقيبة يد من سيدة مارة خلال استقلالهما دراجة بخارية بمنطقة فريال، وجاري البحث عن المتهم الثالث الهارب المدعو «أمين . ط.ز».

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط شخصين، والبحث عن آخر هارب وبعد أن سرق المتهمون حقيبة يد لسيدة مارة بطريقة الخطف في شارع عثمان بن عفان بمنطقة فريال التابعة لدائرة ثان أسيوط.

واقعة البلاغ

البداية كانت بوصول بلاغ من سيدة تشكو من سرقة حقيبة اليد الخاصة بها في أثناء مرورها بشارع عثمان بن عفان بمنطقة فريال، وخلال سيرها في طريقها مر ثلاثة أشخاص مستقلين دراجة نارية وخطف أحدهم الحقيبة من يدها وفروا هربا.

تشكيل فريق بحث

وتم تشكيل فريق من وحده مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات رئيس المباحث والرائد محمد أبو دومة والنقيب أحمد عبد المقصود والنقيب حسام البارودي والنقيب محمد حمدي والقوة المرافقة.

إعداد الأكمنة لضبط الهاربين

وعقب تقنين الإجراءات والرصد وتفريغ الكاميرات في واقعه الجريمة تم تحديد ومعرفة الأشخاص، تم ضبط شخصين منهم وجاري البحث عن المتهم الهارب وكلاهما مقيمين بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح وبمواجهة المتهمين بالمجني عليها تم التعرف عليهم واعترفوا بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.