«الصحة»: نقترب من الوصول إلى «صفر» وفيات بفيروس كورونا في مصر

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن متغيرات جديدة لفيروس كورونا فى مصر، وقال «عبدالغفار» إن مصر تكا تصل إلى «صفر» وفيات داخل المستشفيات بسبب فيروس كورونا، وأن الحالات الحرجة تم القضاء عليها بنسبة كبيرة بفضل التوسعات في عملية اللقاحات وحملة طرق الأبواب التي وصلت إلى المستهدف من التطعيم والعازفين على اللقاحات ومنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: «كنا نعاني من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ودخولهم المستشفيات في توقيت متأخر بعد الإصابة بالفيروس وعدم حصولهم على اللقاح».

نجحت مصر في تخفيف حدة الإصابات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عودة الإصابات مرة أخرى بالفيروس أمر وارد الحدوث، وأن الأمر لم يعد مقتصرا على الإصابات وعددها بل شدة الإصابات، مسيرا إلى أن مصر نجحت في تخفيف حدة الإصابات وتحولت إلى إصابات بسيطة لا تذكر، وعلى المواطنين الاستمرار في عملية التطعيمات خاصة وأن الاتجاه حاليا حول العالم هو جعل لقاح كورونا موسمي.

الوصول إلى المستهدف من التطعيم

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وصلت إلى تطعيم ما يقرب من 64% من المواطنين بلقاحات كورونا، وعلى المواطنين الاهتمام بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لأنها مهمة للغاية، خاصة وأن متحور أوميكرون ما زال منتشر وفيروس كورونا لم ينته بعد، فهو مازال موجودا، والإعلان عن انتهائه أمر غير متوقع في التوقيت الحالى.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، أعلن لـ«الوطن» مسبقا أن بيان كورونا الأسبوعي لن يتم صدوره مجددا إلا أن يطرأ أي جديد مرة أخرى، وقال إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر للغاية من حيث أعداد الإصابات، لافتا إلى أن 99% من إصابات فيروس كورونا بسيطة في مصر.