تفاصيل جديدة في واقعة مصرع مسن وإصابة شاب صدمتهما سيارة مسرعة بالطريق الدائري

نحو الساعة الثانية ظهرا، تفاجئ الجميع أعلى الطريق الدائري، وبالتحديد في بداية نزلة صفط اللبن، بسيارة ملاكي مسرعة تصطدم بشخصين أثناء وقوفهما بجوار النزلة منتظرين استقلال سيارة على الطريق.

التقطت عدسة «الوطن» بثا مباشرا من مكان الحادث، وروى أحد الأهالي، كواليس اللحظات الأخيرة للحادث المآساوي.

مصرع الضحية الأولى

يقول أحد الأشخاص إن السيارة اصطدمت بهما بقوة، ما أدى إلى مصرع الضحية الأولى وهو رجل مسن، حيث توفي في الحال بسبب قوة التصادم كما ان قدميه اصيبا بكسور بالغة.

أما الضحية الثانية، شاب عشريني أصيب بكسور وكدمات وجرى نقله إلى المستشفى بعد الحادث بدقائق قليلة.

ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة، يفيد قيام سيارة مسرعة بالاصطدام بشخصين أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة كانت مسرعة، واصطدمت بشخصين أعلى الطريق الدائري، ما أسفر عن مصرع أحدهما، وجرى ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث والتحفظ على السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.