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عاجل.. مقتل شاب بطلق ناري في قرية الحجيرات بقنا

كتب:

رجب آدم
05:23 م | الإثنين 13 يونيو 2022
طلق ناري

طلق ناري

لقي شاب مصرعه، بطلق ناري، اليوم الاثنين، في ظروف غامضة بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب، بها إصابات طلق بقرية الحجيرات، بمركز قنا.

 وتبين أن الجثة لشاب يدعى «عبد السلام.ع»، 45 سنة، بها إصابات طلق ناري، داخل قرية الحجيرات.

نقل الجثة إلى مشرحة قنا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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