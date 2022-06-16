تراجع مؤشرات «البورصة» بآخر جلسات الأسبوع.. وخبير يوضح الأسباب

شهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، تراجعًا جماعيًا، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بنسبة 1.04% عند مستوى 9866.75 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.87% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1854 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 0.79 نقطة بتراجع نسبته 0.79%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.93%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.93%، ليغلق الجلسة عند 1754.32 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 473.8 مليون سهم، وتنفيذ 35.416 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 187 سهمًا، إذ ارتفع 39 سهمًا، وانخفض 88 سهمًا، واستقر 60 سهمًا آخر.

رأس المال السوقي يخسر 600 مليون جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 657.651 مليار جنيه، بخسائر 600 مليون جنيه.

هبوط الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بضغط من هبوط الأسهم القيادية وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى 10000 في بداية التعاملات الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ،بالرغم من استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة أما في حالة العودة مرة أخرى إلى الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة.

عمليات بيع وجني أرباح مؤقتة

وتابع «عيد»، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بضغط من عمليات بيع وجني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة 1860 بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء

يتوقع عيد، في حالة العودة مرة أخرى إلى الصعود قد ينجح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى 1860 مرة أخرى وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 1900 أما في حالة استمرار عمليات جني الأرباح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة.