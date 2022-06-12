أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات و2.4 مليار جنيه خسائر سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباين المؤشرات في منتصف تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.97% عند مستوى 10135.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.2% عند مستوى 1860.65 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2765.36 نقطة بارتفاع نسبته 0.01%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.25%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.25%، ليغلق الجلسة عند 1795.42 نقطة، وبلغت قيم التداولات .4204 ملايين جنيه، من خلال التداول على 206.1 مليون سهم، وتنفيذ 12.868 ألف صفقة، وشهدت منتصف التداولات 167 سهمًا، إذ ارتفع 30 سهمًا، وانخفض 41 سهمًا، واستقر 95 أخرى.

سجل رأس المال السوقي بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم مستوى 670.921 مليار جنيه، بخسائر 2.4 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، تراجع بحلول منتصف تعاملات الجلسة، أدنى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 بضغط من الأداء المتباين لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني بهذا الأداء الإيجابي يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة، مدعومًا باستقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة.