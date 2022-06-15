مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع دون مستوى 10000 نقطة.. وخبير يوضح الأسباب

قال حسام عيد خبير أسواق مال، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أغلق متراجعا بأكثر من 11 نقطة، عند مستوى 9969.97 نقطة، ولم ينجح في الحفاظ على مستوى 10000 نقطة.

وترصد «الوطن» أسباب تراجع المؤشر وفقاً لخبير أسواق المال، وجاءت كالتالي:

هبوط أغلب الأسهم القيادية

أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع مؤشر البورصة جاء بضغط من هبوط أغلب الأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للاستقرار بالمنطقة الحمراء بنهاية التعاملات.

اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع

تابع خبير أسواق مال: «جاءت أيضاً خسائر مؤشر البورصة EGX30 مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وسط حالة من الترقب والحذر من المؤسسات المالية الأجنبية بشأن اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد معدلات الفائدة».

استهداف مستوى 10200

يتوقع عيد، في حالة استعادة المؤشر الرئيسي EGX30 لمستوى 10000 نقطة والاستقرار أعلاه يستهدف بذلك مستوى المقاومة الثاني وهو 10200 نقطة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر في اختراق مستوى المقاومة 10000 قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.

مؤشر EGX70 نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يقول خبير أسواق مال، إنه نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم، ونجح أيضا في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة.

أشار عيد، إلى أن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، جاء بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أضاف خبير أسواق المال، أن مؤشر EGX70 بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1900 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة التي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية.