«بين اليمين واليسار».. تعرف على أبرز المرشحين المغاربة للبرلمان الفرنسي

مارثون انتخابي بين المرشحين الفرنسيين من أقصى اليمين لأقصى اليسار للفوز بعضوية ومقعد في البرلمان الفرنسي، حيث تقدم عدد من الشبان للانتخابات البرلمانية الفرنسية، حيث توجه الفرنسيون اليوم للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز المرشحين لعضوية البرلمان:

كريم بن شيخ

دبلوماسي من أصل تونسي، تولى منصب القنصل العام في لبنان وترشح لانتخابات البرلمان عن حزب «الاتحاد الشعبي الجديد» اليساري في الدائرة التاسعة للفرنسيين في الخارج.

نعيمة موتشو

محامية تنحدر من أسرة مغربية مهاجرة، نالت عضوية في البرلمان الفرنسي عن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «النهضة» في عام 2017، وتسعى إلى إعادة انتخابها بشعار «المصالحة المجتمعية» ومناهضة العنصرية.

أمل أميليا لاكرافي

من أصول مغربية ولدت في الدار البيضاء، ودخلت البرلمان في الانتخابات الماضية ممثلة عن الفرنسيين المقيمين بالخارج في حزب «ماكرون»، وترفع شعار دعم المهاجرين ومناهضة والحد من الخطاب التمييزي.

نعيمة مفضّل

كاتبة ومؤلفة من أصول مغربية عملت في السابق نائب رئيس بلدية وحالياً مرشحة عن حزب الجمهوريين لتمثيل الفرنسيين المقيمين في الخارج.

أمين الباهي

محام شاب من أصل جزائري مرشح عن حزب الجمهوريين ويحظى بدعم اليمين، ويرفع في برنامجه الانتخابي شعار «محاربة الإسلاميين».

ودعا نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرًا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقًا لاستطلاعات الرأي، ويشار إلى أنّ المنافسة في هذه الانتخابات شديدة، لكن التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية وبالتالي معرفة ما إذا كان «ماكرون» سيحصل على الأغلبية المطلقة أم لا، هو أمر لن يتضح قبل وقت متقدم من المساء.