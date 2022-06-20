7 مدارس ثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي.. باب التقديم حتى 30 يونيو

تواصل 7 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية قبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على حد أدنى 260 درجة والأولوية للأعلى في الدرجات والتقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفق التقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات المدارس وتعقد الاختبارات في 3 يوليو المقبل.

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تقرير لها أن باب التقديم مفتوح فى المدارس التالية:

مدارس مياه الشرب على مستوى الجمهورية

- مدرسة مسطرد ـ وتضم محافظات ( القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة )

- مدرسة الجيزة ـ محافظات ( الجيزة وضواحيها ـ الفيوم)

- مدرسة الإسكندرية ـ محافظات ( الإسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء )

- مدرسة بني سويف ـ محافظات ( بني سويف وضواحيها ـ المنيا)

- مدرسة أسيوط ـ محافظات ( أسيوط والوادي الجديد ـ سوهاج ـ قنا ـ الاقصر ـ أسوان)

- مدرسة البحيرة ـ محافظات ( البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط )

- مدرسة المنوفية ـ محافظات ( المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية )

شروط التقديم للمدارس

- لا يزيد سن الطالب عن 18 عاما مطلع أكتوبر المقبل

- اجتياز الاختبار الطبى

- اجتياز اختبار القدرات

- يكون الطالب فى نطاق المدرسة المقدم لها

- الحصول على الشهادة الإعدادية العامة ولا يقبل الشهادة الأزهرية

- عدم الالتفات إلى أى طلبات تقدم بعد انتهاء مدة التقديم

أقسام داخل المدرسة

تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة محطات التحلية (تحلية مياه البحار)

بيانات طلب الالتحاق

- اسم الطالب رباعي

- الرقم القومي للطالب

- تاريخ الميلاد

- استمارة النجاح للشهادة الإعدادية

- عنوان الطالب

- رقم تليفون ولي الأمر

- إيصال كهرباء

- صورة بطاقة ولي الأمر