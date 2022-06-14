فتح باب التقديم لمدرسة مياه الشرب بالقاهرة غداً.. تعرف على الشروط

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن قبول المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد، بدايةً من غد الأربعاء، دفعة جديدة للعام الدراسى 2022/ 2023 للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنين 2022، بحد أدنى 260 درجة، ولا تقبل الطلاب الحاصلين علي الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها.

مواعيد ورابط التقديم

وأوضحت المدرسة أن شروط التقديم تتضمن ما يلي:

- التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتباراً من الأربعاء الموافق 15 يونيو، والتقديم حتى الخميس 30 يونيو الجاري، على الرابط التالي http://www.gcwc.com.eg، واختيار طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية بمسطرد.

المجموع الأعلى

- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حدة، وحسب الأعداد التى يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة، يوم السبت الموافق 2 يوليو المقبل.

- تجرى اختبارات القدرات لجميع الطلاب يوم الأحد 3 يوليو المقبل الساعة التاسعة صباحاً حيث تجرى لطلاب القاهرة ومدن القناة من 9 إلى 11 صباحاً، والقليوبية من الساعة 11:30 إلى 1:30 ظهراً.

- المقابلات الشخصية لطلاب القاهرة ومدن القناة تجرى الثلاثاء 5 يوليو المقبل، والقليوبية يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو المقبل.

اختبارات الإعادة

- تجرى اختبارات الإعادة للطلاب الراسبين والطلاب الغائبين يوم الخميس 7 يوليو المقبل، من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة.

- إحضار شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات، ولن يُسمح بدخول الاختبار دون الشهادة.

- تجرى اختبارات القدرات في مواد الفصل الدراسي الثاني (عربي وإنجليزي ورياضيات وعلوم ودراسات).

- يلتزم ولي الأمر بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين البيانات والتوقيع عليه، وإرفاق الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة، ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر .

عمر المتقدم لا يتعدى 18 عاماً

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاماً عند التقديم فى أول أكتوبر 2022 وتكون الأولوية للأصغر سناً

يتوجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية:

- صورة الشهادة الإعدادية

- صورة بطاقة ولي الأمر

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة بتوقيع ولي الأمر

- صورة شهادة ميلاد