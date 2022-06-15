لطلاب الشهادة الإعدادية 2022.. رابط التقديم على مدرسة مياه الشرب بمسطرد

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد للراغبين من طلاب الشهادة الإعدادية 2022 التقديم على دفعة العام الدراسى 2022- 2023 حيث يتم الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالقاهرة http://www.gcwc.com.eg، وبعدها يتم اختيار طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية بمسطرد وتسجيل البيانات ومن أهم ضوابط وإجراءات التقديم في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي وفق تقرير شركة مياه الشرب ما يلي.

- أن يكون الطالب من أبناء القاهرة والقليوبية ومدن القناة

- تقبل الطلاب البنين بمجموع 260 درجة

-لا تقبل المدرسة الفنية الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها.

- التقديم على المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف يتم عبر الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالقاهرة بداية من اليوم حتى نهاية الشهر الجاري.

- يشترط إرفاق المستندات التالية:

- صورة الشهادة الإعدادية

- صورة بطاقة ولي الأمر

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة بتوقيع ولي الأمر

- صورة شهادة ميلاد

- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حدة، وحسب الأعداد التى يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

- اعلان الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة يتم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة، يوم السبت الموافق 2 يوليو المقبل.

- اختبارات القدرات للطلاب يوم الأحد 3 يوليو المقبل من التاسعة صباحاً حيث تجرى لطلاب محافظة القاهرة ومدن القناة من 9 إلى 11 صباحاً، و محافظة القليوبية من الساعة 11:30 إلى 1:30 ظهراً.

- فى 5 يوليو المقبل تجرى المقابلات الشخصية لطلاب القاهرة ومدن القناة، أما القليوبية يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو المقبل.

- اختبارات الإعادة للطلاب الراسبين والطلاب الغائبين يوم الخميس 7 يوليو المقبل

بيان النجاح

- إحضار شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات، ولن يُسمح بدخول الاختبار دون الشهادة.

- تجرى اختبارات القدرات في مواد الفصل الدراسي الثاني (عربي وإنجليزي ورياضيات وعلوم ودراسات).

موافقة ولى الأمر

- يشترط التزام ولى الأمر بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين البيانات والتوقيع عليه، وإرفاق الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة، ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر .

- عمر الطالب لايتعدى 18 عام فى 1 أكتوبر 2022 والأولوية للطلاب للأصغر سناً