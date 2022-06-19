«عبدالغفار» ينعى الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور أيمن حليم

وتوفي الدكتور أيمن حليم، اليوم الأحد، في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد نقله من محافظة الإسكندرية لاستكمال العلاج من ورم سرطاني في البنكرياس.