رئيس التحرير

محمود مسلم

«عبدالغفار» ينعى الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

كتب:

مريم الخطري
06:16 م | الأحد 19 يونيو 2022
الدكتور أيمن حليم

الدكتور أيمن حليم

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور أيمن حليم 

وتوفي الدكتور أيمن حليم، اليوم الأحد، في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد نقله من محافظة الإسكندرية لاستكمال العلاج من ورم سرطاني في البنكرياس.

اقرأ المزيد:

القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات المنظومة

‏‎القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى زفتى العام ويشيد بجودة الخدمات

القائم بأعمال وزير الصحة: أطلقنا 11 مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن الأمراض

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية بالإسكندرية ويوجه بتطويرها

القائم بأعمال وزير الصحة ونظيرته الجنوب سودانية يبحثان التعاون في القطاع الطبي
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.