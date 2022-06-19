تفاصيل مقتل ستيني على يد زوجته وزوج ابنته: «معاملته سيئة وبيضربها»

استيقظ أهالي مركز قليوب بمحافظة القليوبية، على فاجعة هزت الأرجاء، بملامح حزينة وقف الأهالي يشاهدون جثة رجل ستيني، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته، كان ضحية زوجته وزوج ابنته وعامل يعمل لديه، «خان العيش والملح» مقولة تعبر عن كل من المتهمين في الواقعة، لكن تبين أن الضحية لم يكن يعاملهم بالحسنة ودائم السب والضرب، عندما فاض بهم الكيل تخلصوا منه.

معاملة سيئة وضرب متكرر للزوجة

صرخات عالية من سيدة تستغيث بأحد ينقذها من براثن زوجها، لكن لم يتدخل أحد فهما زوجان لهما حياتهما الخاصة، أصبح الحال معها هكذا، دائم السب والضرب والشك بها، حتى فاض بها الكيل، لم تكن معاملة الزوج سيئة مع زوجته فقط، بل مع العامل لديه أيضا، ليستشيط الأخير غضبا منه، لكن ما باليد حيلة، فهو مصدر رزق له ولعائلته، ومن ناحية أخرى زوج ابنتهما فكان الشاهد دائما على حالة الزوجة وما تتعرض له، ليتعاطف معها، إذ يقرر مساعدتها.

حيلة للتخلص من الزوج

على الحقد والكراهية والغل، اجتمع الـ3 أشخاص، إذ عقدوا العزم على التخلص من الزوج الذي يُدعى «أيمن» صاحب الـ51 عاما، صاحب أراجيح أطفال، وضعوا خطتهم للتخلص منه، إذ أعدت الزوجة التي تُدعى «زينب» صاحبة الـ45 عاما، مشروبا ساخنا من أجل زوجها وضعت به حبوبا منومة، وعندما شرع الزوج في النوم نتيجة الحبة، ظهر زوج الابنة الذي يُدعى «فرج» صاحب الـ25 عاما، و«أرميا» صاحب الـ21 عاما، ويعملان لدى الزوج المغدور.

مزقوا جسد الزوج إربا

بعد أن ذهب الزوج في رحلة نومه، كان قد أعد المتهمون سلاحا أبيض «سكين»، وعندما شاهدوا أن الزوج أغشاه النعاس، دلفوا لمسكنه وكبلوه حال ثباته، ووجهوا له عدة طعنات بأنحاء جسده، وذلك بالتناوب بينهم، معبرين عن كم الكراهية له، حتى مزقوا جسده إربا، وأحدثوا به عدة إصابات أسفرت عن مقتله، وإسقاطه جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد بمقتل «أيمن ب ر»، 51 عاما، صاحب أراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة «زينب ح إ»، وشهرتها «أمال»، 45 عاما، ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

الحكم بالإعدام على المتهمين

وأسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الستار على واقعة قتل زوجة لزوجها بمعاونة زوج ابنتها وعامل آخر في قليوب، انتقاما منه لسوء معاملته لها ولباقي المتهمين الذين يعملون معه، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراقهم للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.