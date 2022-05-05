مقتل شاب في مشاجرة مع زوج شقيقته ببني سويف.. خلافات عائلية

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، على يد نجل عمه فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

بلاغ بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب على يد نجل عمه فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن، ووجَّه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شاب يدعى «ط.ح.ع»، 30 سنة، إثر تعرضه لضربه بآلة حادة فى الجسم، ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

خلافات عائلية بين شاب ونجل عمه تنتهي بمقتل أحدهما

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الفشن، أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية كونه نجل عمه وزوج شقيقته، حيث تحولت المشادة إلى مشاجرة بينهما قام خلالها بضربه باله حادة، ما تسبب في إصابته ووفاته فى الحال.

جرى تحرير محضر بالواقعة، حيث فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمكان الحادث، واخطرت جهات التحقيق للمعاينة ومناظرة الجثة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة.