استجابة لـ«الوطن».. برنسة عبد الغني: مسؤولين تواصلوا معايا وهيصرفولي معاش شهري

استجاب أحد المسؤولين بمجلس الوزاء، بمناشدة الفنانة برنسة عبد الغني عبر «الوطن»، بشأن الحصول على معاش ثابت كل شهر، وتسديد المبلغ الخاص بها في التأمينات.

برنسة عبد الغني تكشف كواليس تواصلها مع مسؤولة بالشئون الاجتماعية

قالت برنسة عبد الغني في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تواصل معها أمس، مسؤولة بالشئون الاجتماعية، بناءً على طلب من رئاسة الوزراء، لتلبية طلبها، والبحث في أوراقها لقضاء كل متطلباتها.

وأضافت أنها توجهت اليوم للوزارة، وجرى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بها، وتمت الموافقة على صرف 400 جنيه كل شهر كمعاش، حتى يضمن لها عيش حياة كريمة، وتواصلت مع أحد المسئولين بمجلس الوزارء، وتم وعدها بأنه سبيبحث في الأمر، وسيحاول جاهدا سداد كل الديون الخاصة بها للتأمينات «29 ألف جنيه».

برنسة عبد الغني تكشف لـ«الوطن» التزامتها الشهرية

أشارت إلى انها تسدد إيجار 400 جنيه كل شهر، وتسدد فاتورة الكهرباء 300 جنيه كل شهر، وعلاج كل أسبوع 350 جنيه، ورغم كل الالتزامات الخاصة بها، إلا أنها لم تعترض على المبلغ الذي وفرته لها وزارة التضامن موضحة: «الطمع وحش الحمدلله على كل شيء».

برنسة عبد الغني تبدي استياءها بسبب موظفة تعمل بوزارة التضامن

وكانت الفنانة برنسة عبدالغني، أبدت استيائها الشديد لـ«الوطن»، بسبب موظفة تعمل بوزارة التضامن الاجتماعي، تسببت في ضياع أوراق معاشها المقرر من الدولة، بعد استجابة الوزارة لها، في إقرار معاش لها عقب ظهورها في بث مباشر مع جريدة «الوطن» قبل أشهر عدة، إذ ذهبت بأوراقها للتأمينات، كي تنهي الإجراءات، وتركت الأوراق لهم كما طلبوا منها.