شهادات ادخار تمنح المستفيدين فوائد شهرية تصل لـ14%.. اعرفها

تتسابق البنوك العامة والخاصة في مصر على جذب شرائح جديدة من العملاء أو على الأقل الحفاظ على العملاء الحاليين، التوسع في إصدار الأوعية وشهادات الادخار، خاصة بعدما رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل الـ3% منذ مارس الماضي وحتى الآن.

شهادات ادخار «أبوظبي التجاري»

بنك «أبوظبي التجاري»، يقدم عدة شهادات الادخار ويعد أبرزها شهادات ادخار «أموالي» التي التي تمتد مدة استحقاقها إلى نحو 3 سنوات، بمعدل فائدة 13.75% عند صرف العائدة كل 3 أشهر، بينما تقل الفائدة لـ13.5% عند صرف العائد بشكل شهري، وتبدأ قيمة الحصول على الشهادة الادخارية من 10 آلاف جنيه فيما فوق.

ويقدم بنك «أبوظبي التجاري» أيضًا شهادات ادخار «اكسلنسي» الثلاثة بسعر فائدة يصل إلى 14% لمدة 3 سنوات، وتبدأ قيمة شراء الشهادة بـ250 ألف جنيه كحد أدنى، ويمكن من خلال تلك الشهادة الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

شهادات من بنك CIB

من بين البنوك المحلية التي تقدم شهادات ادخارية بمعدل عائد مرتفع البنك التجاري الدولي (CIB)، وأعلن الموقع الإلكتروني للبنك عبر الإنترنت طرح شهادتين جديدتين بعوائد مرتفعة عقب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس الموافق 19 مايو الماضي.

وأطلق البنك التجاري الدولي (CIB) الشهادة الادخارية نوعية (بريميوم- Premium) بسعر عائد يصل إلى نحو 13% يصرف العائد بشكل شهري إلى جانب شهادة بريميوم الثلاثية (Premium) بمتوسط عائد يصل إلى 13.5% في حالة صرف العائد بشكل شهري بينما يصل متوسط العائد إلى 14% عند صرف العائد بشكل سنوي، وتبدأ قيمة شراء الشهادتين من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الشراء عبر الإنترنت «أونلاين».