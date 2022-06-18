قبل اجتماع المركزي المصري.. إليك أعلى 3 شهادات ادخار بعائد شهري ثابت

تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري المقرر انعقاده في 23 يونيو الجاري، لتحديد مستقبل الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الذي قرر في آخر اجتماع الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

أعلى 3 شادات ادخار في البنوك

وترصد الوطن في هذا التقرير أعلى 3 شادات ادخار في البنوك ضمن القطاع المصرفي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي الكويتي.

1- شهادة القمة من بنك مصر

- الفائدة ودورية الصرف: معدل الفائدة على شهادة القمة من بنك مصر 14% ودورية صرف العائد ثابتة سنويًا وتصرف شهريًا.

- مدة الشهادة القمة من بنك مصر: تبلغ المدة المحددة للشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط شهادة القمة من البنك المصري: الحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه.

2- الشهادة الثلاثية المتميزة من البنك الأهلي الكويتي

- الفائدة ودورية الصرف: معدل الفائدة على الشهادة الثلاثية المتميزة من البنك الأهلي الكويتي 14% ودورية صرف العائد ثابتة سنويًا وتصرف شهريًا.

شهادات بنوك الأهلي الكويتي ومصر والأهلي

- مدة الشهادة الثلاثية المتميزة من البنك الأهلي الكويتي: تبلغ المدة المحددة للشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية المتميزة من البنك الأهلي الكويتي: الحد الأدنى لربط الشهادة هو مليون جنيه.

3- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- الفائدة ودورية الصرف الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري: معدل الفائدة على الشهادة الثلاثية المتميزة من البنك الأهلي المصري 14% ودورية صرف العائد ثابتة سنويًا وتصرف شهريًا.

- مدة الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري: تبلغ المدة المحددة للشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري: الحد الأدنى لربط الشهادة مليون جنيه هو 1000 جنيه.