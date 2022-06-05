شهادات ادخار «بنك القاهرة» بالعملة المحلية تبدأ بـ 1000 جنيه

تتبارى البنوك المحلية على طرح أوعية ادخارية جديدة أو زيادة الفوائد على الأوعية الادخارية القائمة بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين منذ شهر مارس الماضي بنحو 300 نقطة أساس بمعدل 3% على جلستين الأولى في جلسة استثنائية عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض خلالها أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بمعدل 1% ثم قررت اللجنة زيادة أسعار الفائدة من جديد في 19 مايو الماضي بمقدار 200 نقطة أساس بمعدل 2%.

شهادات بريمو بالجنيه المصري وشهادات Primo Dollar

ووفقاً لبنك القاهرة عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت يقدم أنواعا متعددة من الأوعية الادخارية أبرزها شهادات بريمو بالجنيه المصري وشهادات Primo Dollar للأفراد والشركات وكذلك شهادات بريمو للشركات بالجنيه المصري.

الحد الأدنى لشراء شهادة Primo Dollar وبحسب «بنك القاهرة» ليس هناك حد لإصدار شهادات الإيداع بينما الحد الأدنى لشراء شهادات الإيداع بالعملة المحلية 1000 جنيه ومضاعفاتها في حين الحد الأدنى لشراء Primo Dollar للأفراد والشركات 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها في حين يصل الحد الأدنى لشهادات الإيداع بالنسبة للشركات بالعملة المحلية 10 الآف جنيه مصري يمكن زيادتها بمضاعفات 1000جنيه مصري.

استرداد قيمة الشهادات كليا أو جزئياً بعد مرور 6 أشهر ويمكن الاسترداد الكامل او الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 اشهر من تاريخ الإصدار حسب جداول الاسترداد المبكر وتصدر جميع الشهادات من جميع فروع بنك القاهرة في مصر.

منح قروض مقابل الشهادة بنفس العملة

ويتيح بنك القاهرة منح قروض مقابل الشهادة بنفس العملة يتم فتح حساب جاري أو حساب توفير لإصدار شهادة الإيداع ، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق و فتح حساب جاري أو حساب توفير تلقائيًا لإصدار شهادة الإيداع ، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق.