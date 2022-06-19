بوريل: الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر 100 مليون يورو 

أعلن جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لقناة «العربية»، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر 100 مليون يورو.

وأضاف بوريل أن اللقاء المصري الأوروبي سيصادق على خطة الشراكة للأعوام الـ 5 المقبلة وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

شكري يعقد مباحثات مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وعقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الأحد، في لوكمسبورج مباحثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن اللقاء يأتي قبيل بدء الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك في إطار الأهمية والطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين.