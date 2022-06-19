إلغاء تصريح خطيب مكافأة بـ«أوقاف البحيرة».. ومنعه من صعود المنبر

قرر هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف، اليوم الأحد، بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة، إلغاء تصريح خطابة عبد الكريم السيد علي مرعي خطيب مكافأة بمديرية أوقاف البحيرة ومنعه من صعود المنبر بالمساجد على مستوى الجمهورية، وإلغاء أي تصريح خطابة صادر للمذكور بأداء خطبة الجمعة.

مخالفة تعليمات الوزارة

كما قرر تسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف البحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.

تجديد إيفاد الشيخ بدري مرسي للعمل بالمركز الإسلامي المصري

ومن ناحية أخرى، اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، تجديد إيفاد الشيخ بدري مرسي نور محمد، إمام وخطيب بديوان عام وزارة الأوقاف للعمل لدى المركز الإسلامي المصري – دار السلام - تنزانيا، مؤكدا أن الوزارة تتمنى له ولزملائه كل التوفيق والسداد.