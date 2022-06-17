بريد الوطن .. وجِّه بفرش «مسجد الدعوة البحري» يا وزير الأوقاف

نعانى نحن رواد مسجد الدعوة البحرى بقرية أم دينار، فى منشأة القناطر بالجيزة من تهالُك فرش المسجد (السجاد) منذ سنوات، وهو الآن فى حالة يُرثى لها لا تتناسب مطلقاً مع بيت من بيوت الله.. تواصلنا مع عدد من الشخصيات ممن يزعمون السعى لتقديم خدمات، للحصول على سجاد جديد للمسجد دون فائدة.. وعليه نناشد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، التوجيه بفرش المسجد وصرف سجاد جديد له، كما نرجو التوجيه بمراجعة بقية مساجد «أم دينار»، والموافقة على تغيير السجاد القديم فيها، حتى تصبح المساجد فى أبهى صورة، وتليق بالغاية التى أُنشئت من أجلها، وليقوم المصلون بأداء عباداتهم فيها فى سكينة وراحة وخشوع، ودون ضيق أو ضجر.

أهالى المنطقة

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